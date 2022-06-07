В то же время некоторое оружие Болгария все же передала нашему государству. Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
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У Болгарии есть то, чем может помочь
По его словам, на самом деле Болгария имеет то, что может передавать Украине, чтобы помочь противостоять захватчику. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается артиллерии.
Также Коваленко добавил, что есть факты поставки Украине Болгарией боеприпасов. То есть нельзя говорить о том, что они полностью отказались от предоставления нам любого вооружения, однако все же есть определенные преграды.
Преграды снабжения оружием
Как отметил Коваленко, не следует забывать, что Болгария – это страна, в которой очень большое пророссийское лобби в политической среде и вообще в обществе. То есть, у многих людей в этом государстве пророссийские взгляды.
Поэтому Болгария вынуждена балансировать между взглядами как внутреннего общества, так и внешнего влияния партнеров. Например, Соединенных Штатов Америки и других стран-членов Североатлантического Альянса,
– объяснил он.
Важный транзитный узел
Кроме того Коваленко подчеркнул, что Болгария очень помогает Украине в логистических вопросах. В частности, она является выгодным транзитным узлом – как сухопутным, так и воздушным.
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"Болгария не закрывает свое воздушное пространство для самолетов, которые, например, везут военную помощь для украинского государства, как это делают некоторые наши соседние страны", – отметил Коваленко.
Коваленко объяснил заявления Болгарии о непредоставлении оружия для Украины: смотрите видео
Визит болгарского премьер-министра в Украину: коротко
- В конце апреля премьер-министр Болгарии Кирилл Петков посетил Украину. Он побывал в пострадавших от российской военной агрессии населенных пунктах Киевщины – Бородянке, Буче и Ирпене.
- В ходе визита Петкова Президент Украины Владимир Зеленский договорился о сотрудничестве между нашими государствами. По информации тогда Болгария согласилась ремонтировать украинскую военную технику.
- Кроме того, премьер-министр Кирилл Петков пообещал, что Болгария поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. В то же время Зеленский поблагодарил за четкую и последовательную поддержку европейского будущего Украины.