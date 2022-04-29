Соответствующее заявление Президент Украины обнародовал 28 апреля – на 64-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против нашего государства. В частности, это произошло во время общения Владимира Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова из СМИ.

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Болгария согласилась ремонтировать украинскую военную технику

Владимир Зеленский заявил, что именно сейчас и именно в Украине решается, смогут ли народы Европы жить свободно и демократически.

В разговоре с премьер-министром Болгарии инициированы налаживания взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины,

– заметил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент пояснил, что такое сотрудничество будет выгодно болгарским компаниям и болгарской экономике.

Для Украины очень важно качество и сроки, ведь мы воюем ежедневно.

Детали визита премьера Болгарии в Украину

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков прибыл с визитом в Украину 28 апреля 2022 года. Накануне он отметил, что быть в Киеве – символ. По словам премьера, одно дело писать в соцсети, и совсем другое – проехать через военную территорию и добраться до украинской столицы.

Кирилла Петкова встретил Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что визит премьера – важное проявление солидарности с нашей страной и народом.

Кирилл Петков выразил президенту свою поддержку. Болгарский политик посетил пострадавшие от рук оккупанта Бородянку, Бучу и Ирпень.

В частности, премьер отметил, что Болгария поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Украина может поставлять стране свет.

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