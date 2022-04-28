Зеленский встретил болгарского премьера во дворе своего офиса. Тот приехал в Украину впервые, вместе с ним правительственная делегация.

Ваш визит – важное проявление солидарности с нашей страной и народом,
– сказал Зеленский Петкову.

Во время встречи политики пожали друг другу руки. Кирилл Петков выразил президенту свою поддержку.

Также на встрече присутствуют министр обороны Украины Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Болгария поддерживает Украину и осталась без российского газа

Встреча Зеленского и болгарского премьера: смотрите видео