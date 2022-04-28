Зеленський зустрів болгарського прем'єра в дворі свого офісу. Той приїхав до України вперше, разом із ним урядова делегація.

До теми Журнал Time розмістив на своїй обкладинці фото Зеленського

Ваш візит – важливий прояв солідарності з нашою країною та народом,

– сказав Зеленський Петкову.

Під час зустрічі політики потиснули руки одне одному. Кирило Петков висловив президенту України свою підтримку.

Також на зустрічі присутні міністр оборони України Олексій Резніков та очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Зустріч Зеленського й болгарського прем'єра: дивіться відео