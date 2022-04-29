Відповідну заяву Президент України оприлюднив 28 квітня – на 64 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти нашої держави. Зокрема це трапилось під час спілкування Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова зі ЗМІ.

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Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку

Володимир Зеленський заявив, що саме зараз та саме в Україні вирішується, чи зможуть народи Європи жити вільно та демократично.

У розмові з прем'єр-міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України,

– зауважив Володимир Зеленський.

Окрім того, президент пояснив, що така співпраця буде вигідною для болгарських компаній та для болгарської економіки.

Натомість для України дуже важливо якість та терміни, адже ми воюємо щоденно.

Деталі візиту прем'єра Болгарії в Україну

Прем'єр-міністра Болгарії Кирило Петков прибув з візитом в Україну 28 квітня 2022 року. Напередодні він зазначив, що бути у Києві – це символ. За словами прем'єра, одна справа писати у соцмережі, й зовсім інша – проїхати через військову територію та дістатися до української столиці.

Кирила Петкова зустрів Володимир Зеленський. Президент України зауважив, що візит прем'єра – важливий прояв солідарності з нашою країною та народом.

Кирило Петков висловив президенту України свою підтримку. Болгарський політик відвідав постраждалі від рук окупанта Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Зокрема прем'єр зауважив, що Болгарія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Україна ж може постачати країні світло.

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