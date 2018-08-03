Болгария усилила визовый режим
С 1 августа текущего года Болгария ужесточила визовый режим. Отныне лицам, которым запрещено находиться в Шенгенской зоне, будут отказывать во въезде в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Болгарии.
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Такие шаги обусловлены решением Совета ЕС Болгарии и Румынии, которые теперь действуют в рамках Шенгенского законодательства.
Отмечается, что граждане стран вне ЕС, которые уже находятся на территории Болгарии и имеют запрет на въезд, будут депортированы.
Источник: 24 Канал
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