З 1 серпня поточного року Болгарія посилила візовий режим. Відтепер, особам, яким заборонено перебувати в Шенгенській зоні, будуть відмовляти у в’їзді в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ Болгарії.

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Такі кроки зумовлені рішенням Ради ЄС щодо Болгарії та Румунії, які тепер діють в межах Шенгенського законодавства.

Наголошується, що громадяни країн поза ЄС, які вже перебувають на території Болгарії і мають заборону на в'їзд, будуть депортовані.