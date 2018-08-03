Болгарія посилила візовий режим
З 1 серпня поточного року Болгарія посилила візовий режим. Відтепер, особам, яким заборонено перебувати в Шенгенській зоні, будуть відмовляти у в’їзді в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ Болгарії.
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Такі кроки зумовлені рішенням Ради ЄС щодо Болгарії та Румунії, які тепер діють в межах Шенгенського законодавства.
Наголошується, що громадяни країн поза ЄС, які вже перебувають на території Болгарії і мають заборону на в'їзд, будуть депортовані.
Джерело: 24 Канал
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