Болгарский дилер и производитель оружия Эмилиан Гебрев отрицает свою причастность к смертельным взрывам на военном складе в Чехии в 2014 году. Заверил, что ничего Украине не продавал.

Об этом говорится в официальном заявлении его компании EMKO от его имени. В ней сказано, что бизнесмен никогда не экспортировал в Украину боеприпасы, которые произведены в Чехии.

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Планов на такие сделки тоже не было. Более того, в компании добавили, что военный экспорт Болгарии в Украину "незначителен, если таковой имеется".

EMKO никогда не экспортировала в Украину боеприпасы, которые походят из Чехии. Мы можем это доказать документами,

– заявили в компании.

Там также заверили, что утверждения о том, что уничтоженные боеприпасы предназначались для реэкспорта EMKO в Украине – не соответствуют действительности.

Внимание! Компания Гебрева также отметила, что предположение о взрывах в Чехии в 2014 году и без того содержат "ряд противоречий и даже взаимопротиворечащие заявления".

Сотрудничество со следствием

В компании также подтвердили, что готовы сотрудничать со следственными органами Чешской Республики и других союзных стран для установления истины в этом деле "если они проявят интерес".

Что известно о взрыве в Чехии в 2014 году