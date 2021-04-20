"Ничего Украине не продавал": болгарский дилер оружия отрицал свое отношение к взрыву в Чехии
Болгарский дилер и производитель оружия Эмилиан Гебрев отрицает свою причастность к смертельным взрывам на военном складе в Чехии в 2014 году. Заверил, что ничего Украине не продавал.
Источник:Euractiv
Об этом говорится в официальном заявлении его компании EMKO от его имени. В ней сказано, что бизнесмен никогда не экспортировал в Украину боеприпасы, которые произведены в Чехии.
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Планов на такие сделки тоже не было. Более того, в компании добавили, что военный экспорт Болгарии в Украину "незначителен, если таковой имеется".
EMKO никогда не экспортировала в Украину боеприпасы, которые походят из Чехии. Мы можем это доказать документами,
– заявили в компании.
Там также заверили, что утверждения о том, что уничтоженные боеприпасы предназначались для реэкспорта EMKO в Украине – не соответствуют действительности.
Сотрудничество со следствием
В компании также подтвердили, что готовы сотрудничать со следственными органами Чешской Республики и других союзных стран для установления истины в этом деле "если они проявят интерес".
Что известно о взрыве в Чехии в 2014 году
- Взрыв произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии.
- Он привел к многочисленным разрушениям, погибли 2 местных жителя.
- Лишь спустя почти 7 лет правительство Чехии официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
- Так, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.
- Компания Гебрева тоже утверждает, что к взрыву в Болгарии и отравлению "Новичком" в Великобритании в 2018 году причастна российская разведка.
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