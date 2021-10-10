Авиакатастрофа произошла в департаменте Пандо. Об этом заявил президент Боливии Луиса Арсе.

Важно В Татарстане разбился самолет с парашютистами: почти 20 человек погибли

Что известно об аварии

По словам президента, соответствующим органам поручено выяснить причины аварии.

Выражаем соболезнования семьям погибших,

– сказал Арсе.

В Военно-воздушных силах Боливии подтвердили, что 6 человек не выжили.

На борту были чиновники

Минздрав Боливии уточнил, что на борту самолета находились четверо специалистов ведомства. Они занимались исследованиями в борьбе с болезнями и вирусами.

Предварительно известно, что самолет разбился неподалеку от городка Риберальта.

Авиакатастрофа в Татарстане

Авария с самолетом произошла также 10 октября в Мензелинске, что в Татарстане. Разбился самолет L-410, на борту которого находились 22 парашютиста и члены экипажа.

В результате катастрофы погибли 19 человек.