Авіакатастрофа сталась у департаменті Пандо. Про це заявив президент Болівії Луїса Арсе.
Важливо У Татарстані зазнав катастрофи літак з парашутистами: майже 20 людей загинули
Що відомо про аварію
За словами президента, відповідним органам доручили з'ясувати причини аварії.
Висловлюємо співчуття родинам загиблих,
– сказав Арсе.
У Військово-повітряних силах Болівії підтвердили, що 6 людей не вижили.
На борту були чиновники
МОЗ Болівії уточнило, що на борту літака перебували четверо фахівців відомства. Вони займалися дослідженнями у боротьбі з хворобами та вірусами.
Попередньо відомо, що літак розбився неподалік від містечка Ріберальта.
Авіакатастрофа в Татарстані
Аварія з літаком сталась також 10 жовтня у Мензелінську, що в Татарстані. Розбився літак L-410, на борту якого перебували 22 парашутистів і членів екіпажу.
У результаті катастрофи загинули 19 людей.