Авіалайнер вилетів з Мензелінська о 9:00 і майже відразу перестав виходити на зв'язок. Згодом стало відомо, що він розбився.

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Аварія літака у Татарстані

Літак L-410 здійснив жорстку посадку за шість кілометрів від аеродрому. На його борту на момент інциденту перебували 20 парашутистів та 2 члени екіпажу.

За інформацією МОЗ Татарстану, у результаті катастрофи загинули 19 людей, ще 7 – отримали поранення. Водночас деякі телеграм-канали інформують про 3 осіб, яким вдалося вижити.

Наразі невідомо, що спричинило падіння літака. У Міністерстві надзвичайних ситуацій Татарстану підтвердили інформацію про катастрофу. На місці працюють екстрені служби.

Розповіді очевидців

У телеграмі SHOT пишуть, що очевидці бачили, як літак летів низько над деревами, його ніс був спрямований вгору, у хвіст опущений вниз. Потім авіалайнер почав повертати над болотом, далі ще сильніше знищився й у результаті впав.

У Татарстані розбився літак: дивіться відео

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