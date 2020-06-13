В столице Боливии учитель искусств решил поддержать и вдохновить своих учеников во время карантина и проводит занятия онлайн в разных костюмах.

Он переодевается в супергероя и преподает в разных образах, пишет издание The Washington Post.

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Иногда – он Человек паук, иногда – Флеш или Зеленый Фонарь. Хорхе живет в одном из беднейших районов столицы Боливии. Он преподает подросткам 9 – 14 лет. У многих из его учеников нет доступа к интернету, дети собираются на онлайн-уроки группами.



Надевая такие костюмы, учитель хочет вдохновить и поддержать учащихся / Скриншот

Смотрите видео: боливийский учитель преподает в костюмах супергероев

"Такие виртуальные уроки важны, потому что это возможность сохранить связь с учениками, вдохновить их учиться дальше. Потому что их, как и всех нас, эта пандемия застала врасплох", – подчеркнул учитель искусств Хорхе Виллароэль.

Смотрите видео: Хорхе Виллароэль рассказал, зачем создает такие уроки