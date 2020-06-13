У столиці Болівії вчитель мистецтв вирішив підтримати і надихнути своїх учнів в час карантину і проводить заняття онлайн у різних костюмах.

Він перевдягається у супергероя та викладає в різних образах, пише видання The Washington Post.

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Іноді – він Людина павук, іноді – Флеш чи Зелений ліхтар. Хорхе живе в одному з найбідніших районів столиці Болівії. Він викладає підліткам 9 – 14 років. У багатьох з його учнів немає доступу до інтернету, діти збираються на онлайн-уроки групами.



Одягаючи такі костюми, вчитель хоче надихнути і підтримати учнів / Скриншот

Дивіться відео: болівійський вчитель викладає у костюмах супергероїв

"Такі віртуальні уроки важливі, бо це можливість зберегти зв'язок з учнями, надихнути їх вчитися далі. Бо їх, як і всіх нас, ця пандемія застала зненацька", – наголосив вчитель мистецтв Хорхе Віллароель.

Дивіться відео: Хорхе Віллароель розповів, навіщо створює такі уроки