Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, вчера враг обстрелял здания гражданской инфраструктуры. Боеприпасы врага были нацелены на 4 объекта.
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В действиях оккупантов нет логики
Снаряды оккупантов попали в две больницы, детский дом и лабораторный центр. Обстрелы хаотичны, любая логика отсутствует. Впрочем, даже несмотря на это город продолжает функционировать.
В целом ситуация сложная только в городах на линии фронта. В основном работают аптеки и магазины. Мы доставляем и раздаем гуманитарную помощь, раздали уже 680 тонн, есть запасы продовольствия и воды,
– рассказал Ким.
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