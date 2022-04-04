Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, вчера враг обстрелял здания гражданской инфраструктуры. Боеприпасы врага были нацелены на 4 объекта.

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В действиях оккупантов нет логики

Снаряды оккупантов попали в две больницы, детский дом и лабораторный центр. Обстрелы хаотичны, любая логика отсутствует. Впрочем, даже несмотря на это город продолжает функционировать.

В целом ситуация сложная только в городах на линии фронта. В основном работают аптеки и магазины. Мы доставляем и раздаем гуманитарную помощь, раздали уже 680 тонн, есть запасы продовольствия и воды,

– рассказал Ким.

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