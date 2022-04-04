О последствиях войны для мирных жителей сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Об этом пишет 24 канал.
Важно Николаев обстреливают кассетными снарядами: жителей просят отойти от окон
Сколько человек пострадали:
- 467 человек ранены,
- из них 33 – дети,
- 161 украинец убит,
- из них 6 – дети.
Также Ким сообщил, что 2190 объектов полностью или частично повреждены, среди них 1658 жилых домов.
В настоящее время 85 населенных пунктов в Баштанском и Николаевском районах находятся без электричества. Там продолжаются ремонтные работы.
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