О последствиях войны для мирных жителей сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Об этом пишет 24 канал.

Важно Николаев обстреливают кассетными снарядами: жителей просят отойти от окон

Сколько человек пострадали:

467 человек ранены,

из них 33 – дети,

161 украинец убит,

из них 6 – дети.

Также Ким сообщил, что 2190 объектов полностью или частично повреждены, среди них 1658 жилых домов.

В настоящее время 85 населенных пунктов в Баштанском и Николаевском районах находятся без электричества. Там продолжаются ремонтные работы.

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