Про наслідки війни для мирних мешканців повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це пише 24 канал.
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Скільки людей постраждали:
- 467 людей поранені,
- з них 33 – діти,
- 161 українець вбитий,
- з них 6 – діти.
Також Кім повідомив, що 2190 об'єктів повністю або частково пошкоджені, серед них є 1658 житлових будинків.
Наразі 85 населених пунктів в Баштанському та Миколаївському районах перебувають без електрики. Там тримають ремонті роботи.
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