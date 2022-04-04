Про наслідки війни для мирних мешканців повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це пише 24 канал.

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Скільки людей постраждали:

467 людей поранені,

з них 33 – діти,

161 українець вбитий,

з них 6 – діти.

Також Кім повідомив, що 2190 об'єктів повністю або частково пошкоджені, серед них є 1658 житлових будинків.

Наразі 85 населених пунктів в Баштанському та Миколаївському районах перебувають без електрики. Там тримають ремонті роботи.

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