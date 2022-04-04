Об этом Александр Сенкевич написал в своем телеграм-канале. Пока детальной информации не сообщают.

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Напоминаем, ни в коем случае не публиковать фотографий и видео с места событий. Не помогайте врагу уничтожать украинские города и украинцев.

Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!

– сообщил Александр Сенкевич.

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