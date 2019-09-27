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      Больница в Кропивницком получила хирургическую систему стоимостью более 1,5 миллиона гривен

      Новая тема 18 Читати новину українською

      Больше спасенных жизней. Областная клиническая детская больница в Кропивницком получила новую трепанационную хирургическую систему стоимостью более полутора миллиона гривен.

      Медицинское оборудование закупили Олег Крот и Юрий Лазебников, основатели Фонда TECHIIA. Благодаря ему врачи смогут делать сложные хирургические вмешательства в черепную полость и удалять опухоли. Ранее для этого пациентов нужно было транспортировать в Киев.

      Оказание помощи детям с нейрохирургической патологией уже будет на совсем другом уровне. За считанные минуты можно сделать отверстие в черепе для того, чтобы добраться до патологического процесса. Это абсолютно бескровно. Это сокращает время операции. Она не такая длительная, не такая травматическая,
      – рассказал нейрохирург Александр Пызин.

      "Пять опухолей уже прооперировали. Причем дети из больницы ушли своими ногами. 60 детей уже не едут в Киев, мы шунтируем здесь", – отметил главный врач областной клинической детской больницы Василий Хорощак.

      "Надеюсь, что многим детям это поможет. Спасибо фонду, который все это дает, дает возможность бесплатно делать МРТ", – сказала мама пациента Анастасия Дробная.

      За два года основатели Фонда TECHIIA закупили оборудования и препаратов для больницы Кропивницкого почти на четыре миллиона гривен.

      Там есть прекрасный врач нейрохирург, бежавший из Луганска и появился в Кропивницком. Руки отличные – инструмента нет. Мы провели собеседование и определили программу, по которой мы можем развивать нейрохирургию в этом регионе,
      – рассказал соучредитель фонда TECHIIA Олег Крот.

      Фонд также планирует развивать проекты в сфере образования и диджитализации региона.

      blog_ava
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      Теги: Новости Кропивницкого Больница
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