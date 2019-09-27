Больница в Кропивницком получила хирургическую систему стоимостью более 1,5 миллиона гривен

Больше спасенных жизней. Областная клиническая детская больница в Кропивницком получила новую трепанационную хирургическую систему стоимостью более полутора миллиона гривен.

Медицинское оборудование закупили Олег Крот и Юрий Лазебников, основатели Фонда TECHIIA. Благодаря ему врачи смогут делать сложные хирургические вмешательства в черепную полость и удалять опухоли. Ранее для этого пациентов нужно было транспортировать в Киев.

Оказание помощи детям с нейрохирургической патологией уже будет на совсем другом уровне. За считанные минуты можно сделать отверстие в черепе для того, чтобы добраться до патологического процесса. Это абсолютно бескровно. Это сокращает время операции. Она не такая длительная, не такая травматическая,

– рассказал нейрохирург Александр Пызин.

"Пять опухолей уже прооперировали. Причем дети из больницы ушли своими ногами. 60 детей уже не едут в Киев, мы шунтируем здесь", – отметил главный врач областной клинической детской больницы Василий Хорощак.

"Надеюсь, что многим детям это поможет. Спасибо фонду, который все это дает, дает возможность бесплатно делать МРТ", – сказала мама пациента Анастасия Дробная.

За два года основатели Фонда TECHIIA закупили оборудования и препаратов для больницы Кропивницкого почти на четыре миллиона гривен.

Там есть прекрасный врач нейрохирург, бежавший из Луганска и появился в Кропивницком. Руки отличные – инструмента нет. Мы провели собеседование и определили программу, по которой мы можем развивать нейрохирургию в этом регионе,

– рассказал соучредитель фонда TECHIIA Олег Крот.

Фонд также планирует развивать проекты в сфере образования и диджитализации региона.