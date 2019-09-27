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      Лікарня у Кропивницькому отримала нову хірургічну систему вартістю понад 1,5 мільйона гривень

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      Більше врятованих життів. Обласна клінічна дитяча лікарня у Кропивницькому отримала нову трепанаційну хірургічну систему вартістю понад півтора мільйона гривень.

      Медичне обладнання закупили Олег Крот та Юрій Лазебніков, засновники Фундації TECHIIA. Завдяки йому лікарі зможуть робити складні хірургічні втручання у черепну порожнину та видаляти пухлини. Раніше для цього пацієнтів потрібно було транспортувати до Києва.

      Надання допомоги дітям з нейрохірургічною патологією вже буде на зовсім іншому рівні. За лічені хвилини можна зробити отвір в черепі для того, щоб дістатися патологічного процесу. Це абсолютно безкровно. Це скорочує час операції. Вона не така тривала, не така травматична,
      – розповів нейрохірург Олександр Пизін.

      "П'ять пухлин уже прооперували. Причому діти з лікарні пішли своїми ногами. 60 дітей вже не їдуть в Київ, ми шунтуємо тут", – зазначив головний лікар обласної клінічної дитячої лікарні Василь Хорощак.

      "Сподіваюсь, що багатьом дітям це допоможе. Дуже дякую фонду, який все це дає, дає можливість безкоштовно робити МРТ", – сказала мама пацієнта Анастасія Дробова.

      За два роки засновники Фундації TECHIIA закупили обладнання та препаратів для лікарні Кропивницького на майже чотири мільйони гривень.

      Там є прекрасний лікар нейрохірург, який втік з Луганська і з’явився в Кропивницькому. Руки відмінні – інструменту немає. Ми провели співбесіду і визначили програму, за якою ми можемо розвивати нейрохірургію в цьому регіоні, 
      – розповів співзасновник фундації TECHIIA Олег Крот.

      Фонд також планує розвивати проекти в освітній галузі та діджиталізації регіону.

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      Теги: Новини Кропивницького Лікарня
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