Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко. Он отметил, что в городе приступили к восстановлению коммунального хозяйства.

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В Мариуполе вернули электроснабжение

В городе появился свет, восстановилась мобильная связь, насколько это возможно. Ночью мы пекли хлеб и сделали его втрое больше. 26 тонн хлеба появилось в наших магазинах,

– отметил Бойченко.

Сейчас первоочередная задача – слаженная работа всех коммунальных служб. Они настоящие герои, которые не боятся выходить на улицу.

Мариуполь обстреляли ракетами и "градами"

Днем город получил удар – "градов" и ракет, прилетевших к нам в жилые массивы. Вновь обстрелянный Левый берег и, к сожалению, был тяжелый обстрел кировского жилого массива. В больницах 128 человек, получивших ранения со времени российской агрессии.

Бойченко поблагодарил за защиту ВСУ и выразил уверенность, что каждый мариуполец правильно делает свое дело.

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