Как отметила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, за минувшие сутки, 13 апреля, оккупанты ранили троих человек. К счастью, ни один ребенок не пострадал.

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В больницах области около 300 раненых от атак оккупантов

Что касается раненых, то они получают необходимую медицинскую помощь. Всего в больницах области находятся 299 человек. Все они пострадали от атак российских захватчиков на Николаевщине.

Анна Замазеева также поблагодарила врачей. Они самоотверженно спасают жизнь и здоровье жителей области. И делают это в режиме 24/7.

Ранее мэр Николаева подсчитал ущерб, нанесенный оккупантами по городу. Так, Александр Сенкевич отметил, что в результате российской агрессии в городе разрушений на более 110 миллионов гривен.

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