В Николаеве по состоянию на 12 апреля 2022 года подсчитали убытки, которые вместе составляют более 110 миллионов гривен.

Важно 200 километров дорог и 6 переправ: в Укравтодоре рассказали, где уже расчищены трассы

Учреждения социальной защиты : повреждены 3 объекта на около 1 миллион гривен.

: повреждены 3 объекта на около 1 миллион гривен. Учреждения здравоохранения : 5 объектов на более 4 миллионов гривен.

: 5 объектов на более 4 миллионов гривен. Учреждения образования : 46 объектов на более 20 миллионов гривен.

: 46 объектов на более 20 миллионов гривен. Учреждения физической культуры и спорта : 5 объектов на более 5,5 миллиона гривен.

: 5 объектов на более 5,5 миллиона гривен. Жилой сектор: 550 обращений на около 80 миллионов гривен.



Последствия российской агрессии / Фото из телеграма

Николаевский городской глава отметил, что все обязательно восстановят и отстроят. Это касается не только города, но и страны.

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