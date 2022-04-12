У Миколаєві станом на 12 квітня 2022 року підрахували збитків, які разом становлять понад 110 мільйонів гривень.
Важливо 200 кілометрів доріг та 6 переправ: в Укравтодорі розповіли, де вже розчищені траси
- Заклади соціального захисту: пошкоджені 3 об’єкти на близько 1 мільйон гривень.
- Заклади охорони здоров'я: 5 об’єктів на понад 4 мільйони гривень.
- Заклади освіти: 46 об’єктів на понад 20 мільйонів гривень.
- Заклади фізичної культури і спорту: 5 об’єктів на понад 5,5 мільйонів гривень.
- Житловий сектор: 550 звернень на близько 80 мільйонів гривень.
Наслідки російської агресії / Фото телеграм
Миколаївський міський голова зазначив, що все обовʼязково відновлять та відбудують. Це стосується не тільки міста, а й країни.
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