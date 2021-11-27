Эту информацию в комментарии 24 каналу подтвердил Сергей Бабчук, спикер ГСЧС в Черновицкой области. Он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал.

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Пожар был потушен за 35 минут

Инцидент произошел в субботу, 27 ноября. В 14:10 спасателям сообщили о пожаре на улице Главная, 137. По вызову выехали 17 представителей ГСЧС, они привлекли 3 единицы специальной техники. Возгорание удалось оперативно локализовать. Уже через 35 минут его полностью ликвидировали. Причина пожара неизвестна, ее будут устанавливать соответствующие службы.



Пожар быстро локализовали / Фото ГСЧС

Загорелось подсобное помещение котельной / Фото ГСЧС

Пожар произошел днем 27 ноября / Фото ГСЧС

В сети показали видео пожара

Первым о пожаре сообщил в фейсбуке черновчанин Олег Фустый. Он обнародовал в соцсети видео, на котором видны масштабы возгорания и машины спасателей возле здания медицинского учреждения. Заметен и огонь в окнах. Пользователи сети в комментариях предположили, что причиной возгорания мог быть человеческий фактор и износ здания. Мол, больница была построена более 130 лет назад.

Отметим, что в сентябре произошел пожар в одном из поликлинических отделений Львова. Спасатели эвакуировали людей и успешно потушили огонь. Возгорание произошло из-за замыкания в электрощитовой. Пострадавших, к счастью, не было.