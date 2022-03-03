Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий обнародовал в сети новые фото из обстрелянного оккупантами артучилища в Сумах.

Ранее В Сумах повреждено здание на территории бывшего артучилища, трое раненых

Последствия обстрела артучилища

Проснулись сегодня (2 марта – 24 канал) от мощного ракетного удара по территории нашей 27-й артиллерийской бригады, военной кафедры СумГУ и кадетского корпуса,

– отметил Живицкий.

Последствия обстрела артучилища / Фото Дмитрия Живицкого

Он добавил, что в результате обстрела врага пострадали 5 человек. Они находятся в больнице. Глава ОВА пошутил также, что "город полностью контролируется НАТО" и уточнил – терробороной.

Сумы – под контролем Украины / Фото Дмитрия Живицкого

Город оберегает от врага тероборона / Фото Дмитрия Живицкого

Атака на артучилище Сум

В результате вражеских обстрелов 2 марта повреждения получило здание на территории бывшего артучилища в Сумах. Выпускниками этого заведения являются десятки тысяч украинских офицеров, много из которых воюют сейчас, уничтожая врага нашей артиллерией и ракетами.

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