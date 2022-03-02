Утром, 2 марта, в Сумах продолжилась борьба с оккупантом. В частности сообщается о повреждении здания на территории бывшего артиллерийского училища, а также трех раненых.

Важно В Сумах был артобстрел, сейчас – уличные бои: жителей просят оставаться в укрытиях

Как отметил директор городской больницы Владимир Горох, двое раненых имеют средние повреждения, один – тяжелые.

Подчеркиваем, что на улицах города сейчас опасно. Поэтому городские власти призывают по возможности не выходить из укрытий.

Заметим, примерно в 7:39 в Сумах сообщили о воздушной тревоге.

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