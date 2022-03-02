Зранку, 2 березня, у Сумах продовжилася боротьба з окупантом. Зокрема повідомляється про пошкодження будівлі на території колишнього артилерійського училища, а також трьох поранених.

Важливо У Сумах був артобстріл, зараз – вуличні бої: жителів просять залишатися в укриттях

Як зауважив директор міської лікарні Володимир Горох, двоє поранених мають середні ушкодження, один – важкі.

Наголошуємо на тому, що на вулицях міста зараз небезпечно. Тож міська влада закликає по можливості не виходити з укриттів.

Сумське АРТУ закінчили десятки тисяч українських офіцерів, тисячі з яких воюють зараз, знищуючи ворога нашою артилерією та ракетами,

– підкреслив Антон Геращенко.

Він також сказав, що напередодні Воєнний губернатор Сумщини Дмитро Живицький наголосив, що жертв не мало б бути, адже всі були евакуйовані заздалегідь.

Радник голови МВС також звернувся до офіцерів. Він закликав глянути на руїни рідного училища та знешкоджувати ворога ще сильніше.

Зауважимо, приблизно о 7:39 у Сумах повідомили про повітряну тривогу.

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