Ворог продовжує атакувати Суми. На вулицях міста небезпечно. Людей закликають не залишати сховища.

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Артобстріл та вуличні бої в Сумах

Вранці 2 березня у Сумах був артобстріл. У місті пролунав потужний вибух. Ймовірно, прилетів снаряд САУ-150. Тепер у Сумах тривають вуличні бої.

У військовій адміністрації місцеве населення просять бути обережним та не виходити на вулицю.

Нагадаємо, приблизно о 7:39 у Сумах повідомили про повітряну тривогу.

Ворогу не вдається утримувати в оточенні Суми

У Генштабі Збройних сил повідомили, що росіяни роблять невдалі спроби утримувати в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку. Українські захисники не дозволяють ворогу окупувати ці території.

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