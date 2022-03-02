Водночас на Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці.

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В Генштабі ЗСУ повідомили, що на Сіверському напрямку окупаційні війська, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу.

Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал,

– додали у відомстві.

На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр теж продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.