Такую информацию сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора.

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Напомним, что оккупанты утром 8 апреля ракетами "Точка-У" обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска, где тысячи человек ждали эвакуацию. По предварительной информации, погибли 52 человека, среди которых 5 детей, и еще более сотни получили ранения.

По состоянию на сегодняшний день количество жертв среди детей увеличилось до 7 человек.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей США назвали геноцидом ракетный обстрел вокзала в Краматорске. Депутат Палаты Лиз Чейни отметила, что Европа должна ввести эмбарго на импорт российской нефти.

Я понимаю экономические последствия для стран Западной Европы, если они введут своеобразное нефтегазовое эмбарго, которое США ввели против российской нефти и газа, но они должны это сделать,

– подчеркнула политик.

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