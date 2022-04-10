Ирина и Александр стали свидетелями преступления России. Супруги рассказывают, что неожиданно на вокзале услышали мощный взрыв, а впоследствии другой – накрыло палатку спасателей, где находились люди.

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Один мужчина начал кричать, чтобы вызвали скорую помощь и что нужен нож. У нас был нож, я подскочил, начали говорить резать палатку. По центру начали резать палатку и подошел мужчина, мы вдвоем растягивали, он резал, когда до конца разрезали, вытащили там 4 человека. Страшнее всего было видеть убитых детей,

– рассказал Александр.

"Мы с женщиной отошли, хвост ракеты видели, написано "за детей", но удар был именно по центру старого города, где расположен вокзал, и там были только гражданские, готовившиеся к эвакуации. С детьми было много людей. Я не представляю, как так, никаких военных там не было.

Это страшно, это зверство, невозможно передать. Увидеть столько людей вокруг палатки лежали. И меня, может, спасло то, что жена сказала отойти. Женщины две, которые возле нас стояли, они были ранены, их перерезали", – продолжил очевидец.

"Такого крика я за свои 63 года не слышала. Женщины кричали, дети пбежали, они потеряли детей, не могли найти своих родных. Это было страшно", – добавила Ирина.