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      Медикам – 100%, другим – 50: Рада одобрила сумму больничных больным COVID-19

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      Больничные больным на коронавирус COVID-19 – сумма выплат врачам и другим
      Рада приняла закон о больничных из-за COVID-19 и усиленном тестировании / GettyImages

      Нардепы определили сумму больничных для тех, кто находится в медучреждениях или на самоизоляции из-за коронавируса. Также депутаты расширили перечень лиц, которым будут делать бесплатное тестирование на коронавирус.

      За соответствующее решение вцелом проголосовали 336 депутатов. С проектом закона №3380 можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

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      Закон регулирует выплату больничных людям, которые не могут работать из-за коронавируса или самоизоляции, расширяет список лиц, которым будут проводить тестирование, и позволяет привлекать к медпомощи интернов.

      • Выплата больничных

      Людям, кроме медработников, которые находятся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции, независимо от страхового стажа, будут выплачивать 50% средней зарплаты.

      Медицинским работникам в такой ситации будут выплачивать 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

      Как написали инициаторы законопроекта, медики находятся в группе чрезвычайного риска и показатель их заболеваемости значительно превышает аналогичные цифры в странах Европы.

      Сейчас огромной проблемой для Украины являются темпы заражения медицинских работников COVID-19: на сегодня количество заболевших медиков превышает 20%, что вдвое выше показателей европейских стран,
      – говорится в пояснительной записке.

      • Тестирование

      Государство расширило проведение тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний.

      Тесты отныне являются обязательными для:

      • лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни,
      • лиц, которые имели установленный контакт с лицом, больным коронавирусной болезнью.

      Регулярное тестирование является обязательным для:

      • медицинских и других работников, которые работают в больницах, оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом;
      • людей, которые работают для нераспространения COVID-19: в частности, и работников Национальной полиции и Национальной гвардии – независимо от того, имели ли они установленный контакт с лицом, больным коронавирусной болезнью (COVID-19).

      При условии ограниченности ресурсов, приоритетными будут считать следующие категории:

      • лица с симптомами коронавирусной болезни;
      • лица, которые имели контакт с больным COVID-19;
      • медицинские работники и работники, которые привлечены к другим мерам по противодействию COVID-19 – независимо от контакта с больными.
      • Привлечение интернов

      На волонтерских началах для борьбы с коронавирусом могут привлекать врачей-интернов, а также врачей-специалистов без требований к аттестации на присвоение или подтверждение квалификационной категории.

      Закон будет действовать в течение карантина, введенного Кабинетом Министров и в течение двух месяцев с момента его отмены.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Новости политики Слуга народа Верховная Рада
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