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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Медикам – 100%, іншим – 50: Рада схвалила суму лікарняних хворим на COVID-19

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      Лікарняні хворим на коронавірус COVID-19 – сума виплат лікарям та іншим
      Рада ухвалила закон про лікарняні через COVID-19 і посилене тестування / GettyImages

      Нардепи визначили суму лікарняних для тих, хто перебуває в медзакладах чи на самоізоляції через коронавірус. Також депутати розширили перелік осіб, яким робитимуть безкоштовне тестування на коронавірус.

      За відповідне рішення в цілому проголосували 336 депутатів. Із проєктом закону №3380 можна ознайомитися на сайті Верховної Ради. 

      До слова Верховна Рада вийде з карантину 18 травня: зареєстрували постанову

      Законопроєкт розглянули за скороченою процедурою та одразу підтримали у першому читанні і в цілому. Опісля депутати проголосували за невідкладне підписання цього законопроєкту.

      Голосування
      Голосування в цілому / Скриншот з відео

      Закон регулює виплату лікарняних людям, які не можуть працювати через коронавірус чи самоізоляцію, розширює список осіб, яким проводитимуть тестування і дозволяє залучати до меддопомоги інтернів.

      • Виплата лікарняних

      Людям, окрім медпрацівників, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції, незалежно від страхового стажу, виплачуватимуть 50% середньої зарплати.

      Медичним працівникам у такій ситації виплачуватимуть 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.

      Як написали ініціатори законопроєкту, медики є у групі надзвичайного ризику і показник їхньої захворюваності значно перевищує аналогічні цифри у країнах Європи.

      Наразі величезною проблемою для України є темпи зараження медичних працівників COVID-19: на сьогодні кількість медиків, які захворіли, перевищує 20%, що є вдвічі вищим за показники європейських країн,
      – йдеться в пояснювальній записці.

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      • Тестування

      Держава розширила проведення тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях залежно від медичних показань.

      Тести відтепер є обов’язковими для:

      • осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби,
      • осіб, які мали встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворобу.

      Регулярне тестування є обов’язковим для:

      • медичних та інших працівників, які працюють у лікарнях, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус;
      • людей, які працюють задля непоширення COVID-19: зокрема, й працівників Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворобу (COVID-19).

      За умови обмеженості ресурсів, пріоритетними вважатимуть такі категорії:

      • особи з симптомами коронавірусної хвороби;
      • особи, які мали контакт із хворим на COVID-19;
      • медичні працівники та працівники, які залучені до інших заходів із протидії COVID-19 – незалежно від контакту з хворими.
      • Залучення інтернів

      На волонтерських засадах для боротьби з коронавірусом можуть залучати лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії.

      Закон діятиме протягом карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів та протягом двох місяців з моменту його скасування.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Слуга народу Верховна Рада
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