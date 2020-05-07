Медикам – 100%, іншим – 50: Рада схвалила суму лікарняних хворим на COVID-19

Нардепи визначили суму лікарняних для тих, хто перебуває в медзакладах чи на самоізоляції через коронавірус. Також депутати розширили перелік осіб, яким робитимуть безкоштовне тестування на коронавірус.

За відповідне рішення в цілому проголосували 336 депутатів. Із проєктом закону №3380 можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

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Законопроєкт розглянули за скороченою процедурою та одразу підтримали у першому читанні і в цілому. Опісля депутати проголосували за невідкладне підписання цього законопроєкту.



Голосування в цілому / Скриншот з відео

Закон регулює виплату лікарняних людям, які не можуть працювати через коронавірус чи самоізоляцію, розширює список осіб, яким проводитимуть тестування і дозволяє залучати до меддопомоги інтернів.

Виплата лікарняних

Людям, окрім медпрацівників, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції, незалежно від страхового стажу, виплачуватимуть 50% середньої зарплати.

Медичним працівникам у такій ситації виплачуватимуть 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.

Як написали ініціатори законопроєкту, медики є у групі надзвичайного ризику і показник їхньої захворюваності значно перевищує аналогічні цифри у країнах Європи.

Наразі величезною проблемою для України є темпи зараження медичних працівників COVID-19: на сьогодні кількість медиків, які захворіли, перевищує 20%, що є вдвічі вищим за показники європейських країн,

– йдеться в пояснювальній записці.

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Тестування

Держава розширила проведення тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях залежно від медичних показань.

Тести відтепер є обов’язковими для:

осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби,

осіб, які мали встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворобу.

Регулярне тестування є обов’язковим для:

медичних та інших працівників , які працюють у лікарнях, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус;

, які працюють у лікарнях, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус; людей, які працюють задля непоширення COVID-19: зокрема, й працівників Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворобу (COVID-19).

За умови обмеженості ресурсів, пріоритетними вважатимуть такі категорії:

особи з симптомами коронавірусної хвороби;

особи, які мали контакт із хворим на COVID-19;

медичні працівники та працівники, які залучені до інших заходів із протидії COVID-19 – незалежно від контакту з хворими.

Залучення інтернів

На волонтерських засадах для боротьби з коронавірусом можуть залучати лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії.

Закон діятиме протягом карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів та протягом двох місяців з моменту його скасування.