Медикам – 100%, іншим – 50: Рада схвалила суму лікарняних хворим на COVID-19
Нардепи визначили суму лікарняних для тих, хто перебуває в медзакладах чи на самоізоляції через коронавірус. Також депутати розширили перелік осіб, яким робитимуть безкоштовне тестування на коронавірус.
За відповідне рішення в цілому проголосували 336 депутатів. Із проєктом закону №3380 можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.
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Законопроєкт розглянули за скороченою процедурою та одразу підтримали у першому читанні і в цілому. Опісля депутати проголосували за невідкладне підписання цього законопроєкту.
Голосування в цілому / Скриншот з відео
Закон регулює виплату лікарняних людям, які не можуть працювати через коронавірус чи самоізоляцію, розширює список осіб, яким проводитимуть тестування і дозволяє залучати до меддопомоги інтернів.
- Виплата лікарняних
Людям, окрім медпрацівників, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції, незалежно від страхового стажу, виплачуватимуть 50% середньої зарплати.
Медичним працівникам у такій ситації виплачуватимуть 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.
Як написали ініціатори законопроєкту, медики є у групі надзвичайного ризику і показник їхньої захворюваності значно перевищує аналогічні цифри у країнах Європи.
Наразі величезною проблемою для України є темпи зараження медичних працівників COVID-19: на сьогодні кількість медиків, які захворіли, перевищує 20%, що є вдвічі вищим за показники європейських країн,
– йдеться в пояснювальній записці.
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- Тестування
Держава розширила проведення тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях залежно від медичних показань.
Тести відтепер є обов’язковими для:
- осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби,
- осіб, які мали встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворобу.
Регулярне тестування є обов’язковим для:
- медичних та інших працівників, які працюють у лікарнях, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус;
- людей, які працюють задля непоширення COVID-19: зокрема, й працівників Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворобу (COVID-19).
За умови обмеженості ресурсів, пріоритетними вважатимуть такі категорії:
- особи з симптомами коронавірусної хвороби;
- особи, які мали контакт із хворим на COVID-19;
- медичні працівники та працівники, які залучені до інших заходів із протидії COVID-19 – незалежно від контакту з хворими.
- Залучення інтернів
На волонтерських засадах для боротьби з коронавірусом можуть залучати лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії.
Закон діятиме протягом карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів та протягом двох місяців з моменту його скасування.