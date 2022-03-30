Белорусское руководство беспрепятственно предоставляет россиянам разрешение на размещение войск и техники, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

Кстати В Белоруссии у границы с Украиной заметили российские БТРы, "Точки-У" и "КамАЗы" с буквой V

В Генштабе ВСУ напомнили, что в международных правовых актах как агрессор может рассматриваться "страна, которая предоставляет свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".

В белорусские больницы свозят раненых

Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории.

В течение последних суток в Наровлю Гомельской области с Украины везли много российских военнослужащих с ранениями разной степени тяжести.

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