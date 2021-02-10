Городские больницы Мариуполя за последние пять лет получили более 400 тысяч кубометров кислорода.

Общая сумма инвестиций в систему здравоохранения города за этот период составила 17,8 млн грн.

Всю помощь, которая необходима, лечебным учреждениям предоставляет меткомбинат имени Ильича Группы "Метинвест", передавая газ для оказания неотложной помощи и реанимационных действий.

Регулярно и в необходимом объеме кислород передается городским больницам № 1, 4, 5, 9, перинатальному центру, больнице скорой медицинской помощи, медицинскому объединению здоровья и женщины, мариупольскому онкологическому диспансеру и областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе.

Медицинским учреждениям было доставлено в 2016 году 50 тыс. кубометров кислорода, в 2017 году – 51 тыс., В 2018 году – 52,5 тыс. кубометров, в 2019 году – 53 тыс. кубометров.

Но уже в 2020 году из-за распространения COVID-19 и увеличения количества больных коронавирусом, которые требуют стационарного лечения и применения кислородной терапии, возросло и потребление кислорода.

Из-за ситуации значительно увеличились и поставки – за год больницам было передано 206 тыс. кубометров кислорода на сумму почти 11,5 млн грн. В частности, 183 тыс. кубометров газа было поставлено в отделение для лечения больных коронавирусом.

Мы помогаем медработникам спасать жизни мариупольцев. Это наша принципиальная позиция – постоянная и бесплатная помощь городской системе здравоохранения,

– отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Тарас Шевченко.