Міські лікарні Маріуполя за останні п'ять років отримали понад 400 тисяч кубометрів кисню.

Загальна сума інвестицій у систему охорони здоров'я міста за цей період склала 17,8 млн грн.

Усю допомогу, яка є необхідною, лікувальним установам надає меткомбінат імені Ілліча Групи "Метінвест", передаючи газ для надання невідкладної допомоги та реанімаційних дій.

Регулярно і в необхідному обсязі кисень передається міським лікарням №№ 1, 4, 5, 9, перинатальному центру, лікарні швидкої медичної допомоги, медичного об'єднання здоров'я дитини і жінки, маріупольському онкологічному диспансеру та обласній лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі.

Медичним закладам було доставлено у 2016 році 50 тисяч кубометрів кисню, в 2017 році – 51 тис., у 2018 році – 52,5 тис. кубометрів, у 2019 році – 53 тисячі кубометрів.

Але вже у 2020 році через поширення COVID-19 і збільшення кількості хворих на коронавірус, які потребують стаціонарного лікування і застосування кисневої терапії, зросло і споживання кисню.

Через ситуацію значно збільшилися і постачання – за рік лікарням було передано 206 тисяч кубометрів кисню на суму майже 11,5 млн грн. Зокрема, 183 тисячі кубометрів газу було поставлено в відділення для лікування хворих на коронавірус.

Ми допомагаємо медпрацівникам рятувати життя маріупольців. Це наша принципова позиція – постійна і безоплатна допомога міській системі охорони здоров'я,

– зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи "Метінвест" Тарас Шевченко.