Вместе с тем все медицинские учреждения Украины будут оказывать помощь всем, кто в этом нуждается. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Как работают медицинские учреждения Украины

Ляшко заверил, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и тому подобного. Минздрав имеет четкие механизмы пополнения этих запасов и их обновления.

В то же время, все больницы Украины обеспечены автономными источниками питания. Задействованы все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной помощи.

Виктор Ляшко также призвал украинцев сохранять спокойствие и руководствоваться официальными каналами коммуникации, следить за информацией государственных органов и органов местной власти на местах.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст сообщения Виктора Ляшко:

В стране введено военное положение.

Это новая реальность и новые подходы в работе медицинской системы к оказанию помощи как Вооруженным Силам Украины, так и гражданскому населению. Все медицинские учреждения будут оказывать помощь всем, кто в этом нуждается.

Мы приостанавливаем плановые госпитализации и операции к отдельному распоряжению. В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. У нас есть четкие механизмы пополнения запасов и их обновление. Все больницы снабжены автономными источниками питания.

Задействованы все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи.

Есть просьба, сохраняйте спокойствие, руководствуйтесь только официальными каналами коммуникации, следите за информацией государственных органов и органов власти на местах.