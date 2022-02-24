Разом з тим усі медичні заклади України надаватимуть допомогу всім, хто її потребує. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Як працюють медичні заклади України

Ляшко запевнив, що у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. МОЗ має чіткі механізми поповнення цих запасів і їхнього оновлення.

Водночас усі лікарні України забезпечені автономними джерелами живлення. Задіяно усі регіональні центри екстренної медичної допомоги, що забезпечують безперебійне, безвідмовне і цілодобове надання екстренної допомоги.

Віктор Ляшко також закликав українців зберігати спокій і керуватись лише офіційними каналами комунікації, стежити за інформацією державних органів та органів місцевої влади на місцях.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повний текст допису Віктора Ляшка:

У країні запроваджено воєнний стан.

Це - нова реальність і нові підходи в роботі медичної системи до надання допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню. Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім хто її потребує.

Наразі, ми призупиняємо планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження. У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. У нас є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення. Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Задіяні усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

Маю прохання, зберігайте спокій, керуйтесь лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях.