По данным Генштаба, несмотря на огромные потери, российское командование не отказывается от продолжения атак. Поэтому больницы Севастополя наполнены ранеными оккупантами.

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Временно оккупированный Севастополь вынужден принимать раненых захватчиков. По данным Генштаба, травмированных оккупантов прибывает достаточно большое число.

По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых,

– сообщили в Генштабе.