За даними Генштабу, попри величезні втрати, російське командування не відмовляється від продовжування атак. Через це лікарні Севастополя наповнені пораненими окупантами.

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Тимчасово окупований Севастополь змушений приймати поранених загарбників. За даними Генштабу, травмованих орків прибуває доволі велика кількість.

За наявною інформацією, на тимчасово-окупованій території Автономної Республіки Крим, до медичних закладів міста Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених,

– повідомили у Генштабі.