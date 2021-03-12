Больного COVID-19 президента Армении госпитализировали с проблемами сердца, – СМИ
Президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали с осложнениями, которые, вероятнее всего, вызваны коронавирусом. У него диагностировали проблемы с сердцем. СМИ сообщили, что президента будут оперировать.
Источник:Hraparak
В армянском издании сообщили, что Саркисяна отвезли в медцентр "Астхик". Там его якобы готовят к операции по стентированию.
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В пресс-службе президента Интерфакса не прокомментировали это сообщение. Там только сказали, что выступят с соответствующим заявлением публично.
Никакой информации также не предоставили и в медцентре "Астхик", где может находиться президент.
COVID-19 у Саркисяна: что известно
- О том, что Саркисян инфицировался COVID-19, стало известно еще 5 января.
- Он узнал о диагнозе во время визита в Лондон. Там ему делали операцию на ноге.
- Уже через несколько дней медики заявили, что у президента – мутировавший британский штамм коронавируса. Еще тогда Саркисяна госпитализировали с высокой температурой и двусторонней пневмонией.
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