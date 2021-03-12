Хворого на COVID-19 президента Вірменії госпіталізували з проблемами серця, – ЗМІ
Президента Вірменії Армена Саркісяна госпіталізували з ускладненнями, які, найімовірніше, спричинені коронавірусом. У нього діагностували проблеми з серцем. ЗМІ повідомили, що президента оперуватимуть.
Джерело:Hraparak
У вірмянському виданні повідомили, що Саркісяна відвезли у медцентр "Астхік". Там його нібито готують до операції зі стентування.
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У пресслужбі президента Интерфаксу не прокоментували це повідомлення. Там лише сказали, що виступлять із відповідною заявою публічно.
Жодної інформації також не надали і в медцентрі "Астхік", де може перебувати президент.
COVID-19 у Саркісяна: що відомо
- Про те, що Саркісян інфікувався COVID-19, стало відомо ще 5 січня.
- Він дізнався про діагноз під час візиту до Лондона. Там йому робили операцію на нозі.
- Вже через кілька днів медики заявили, що у президента – мутований британський штам коронавірусу. Ще тоді Саркісяна госпіталізували з високою температурою та двосторонньою пневмонією.
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