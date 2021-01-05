Почув невтішний діагноз: президент Вірменії Саркісян інфікувався COVID-19
Президент Вірменії Армен Саркісян захворів на коронавірус. Позитивний результат тесту на COVID-19 він отримав під час візиту до Лондона.
Вірменський лідер продовжить свою роботу віддалено. Про це повідомляє "Вірменпрес" з посиланням на департамент інформації адміністрації глави держави.
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Саркісян напередодні, 3 січня, прибув до столиці Великої Британії для того, що зробити операцію на нозі. Хірургічне втручання було успішним, але саме після нього у президента Вірменії з'явилися симптоми коронавірусу.
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