Президент Армении Армен Саркисян заболел коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 он получил во время визита в Лондон.

Армянский лидер продолжит свою работу удаленно. Об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на департамент информации администрации главы государства.

Читайте также Какие страны лидируют по вакцинацией от коронавируса

Саркисян накануне, 3 января, прибыл в столицу Великобритании для того, что сделать операцию на ноге. Хирургическое вмешательство было успешным, но именно после него у президента Армении появились симптомы коронавируса.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 в Армении зафиксировали более 160 тысяч случаев заражения. Болезнь унесла жизни почти 3 тысяч граждан страны. Более 145 тысяч смогли победить инфекцию.

Кто из мировых лидеров болел коронавирусом:

Какова ситуация с коронавирусом в мире по состоянию на 5 января: