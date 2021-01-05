Услышал неутешительный диагноз: президент Армении Саркисян заразился COVID-19
Президент Армении Армен Саркисян заболел коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 он получил во время визита в Лондон.
Армянский лидер продолжит свою работу удаленно. Об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на департамент информации администрации главы государства.
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Саркисян накануне, 3 января, прибыл в столицу Великобритании для того, что сделать операцию на ноге. Хирургическое вмешательство было успешным, но именно после него у президента Армении появились симптомы коронавируса.
Кто из мировых лидеров болел коронавирусом:
- В марте коронавирус обнаружили в Князя Монако Альберта II. За десять дней до того он был на одном мероприятии с британским принцем Чарльзом, который в итоге тоже заболел.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в марте услышал неутешительный диагноз – COVID-19. Он тяжело переносил болезнь, его даже подключали к кислороду.
- Заболел коронавирусом и президент Польши Анджей Дуда. Тогда страна била рекорды по суточному приросту больных.
- Не обошла болезнь и лидера США Дональда Трампа. Однако, у него не наблюдалось симптомов болезни, а анализы показали, что в его организме есть антитела. Он заразился в октябре, когда президентская кампания в Штатах была в разгаре.
- В ноябре подхватил COVID-19 и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства лечился в "Феофании".
Какова ситуация с коронавирусом в мире по состоянию на 5 января:
- зарегистрировали более 86 миллионов больных коронавирусом;
- инфекция унесла жизни более 1 миллиона 800 тысяч человек;
- выздороветь удалось более 61 миллиону пациентов.
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