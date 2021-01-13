Президент Вірменії Армен Саркісян заразився британським штамом COVID-19: що відомо
Президент Вірменії Армен Саркісян інфікувався мутованим штамом коронавірусу. Спочатку політик лікувався амбулаторно у Лондоні, проте через ускладнення його госпіталізували.
Саркісян – у лікарні у Лондоні
У Лондоні Саркісян зустрічав Новий рік разом з родиною. У британській столиці він і занедужав. Про це повідомляє офіційний сайт президента Вірменії.
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Через важке протікання хвороби Саркісяна довелось госпіталізувати. У 67-річного політика – висока температура та двостороння пневмонія.
Зазначимо, що ще у червні 2020 року на коронавірус захворів і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Головне про новий штам коронавірусу: коротко
- Вперше новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії.
- Влада країни ствердила, що цей вид вірусу на 70% заразніший.
- Про мутований вірус заявили у грудні, проте перші випадки трапились ще у вересні.
- Новий штам коронавірусу виявили уже у понад 20 країнах світу.
Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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