Президент Вірменії Армен Саркісян інфікувався мутованим штамом коронавірусу. Спочатку політик лікувався амбулаторно у Лондоні, проте через ускладнення його госпіталізували.

Саркісян – у лікарні у Лондоні

У Лондоні Саркісян зустрічав Новий рік разом з родиною. У британській столиці він і занедужав. Про це повідомляє офіційний сайт президента Вірменії.

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Через важке протікання хвороби Саркісяна довелось госпіталізувати. У 67-річного політика – висока температура та двостороння пневмонія.

Зверніть увагу! Саме у Великій Британії Саркісян переніс операцію на нозі.

Зазначимо, що ще у червні 2020 року на коронавірус захворів і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Головне про новий штам коронавірусу: коротко

Вперше новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії.

Влада країни ствердила, що цей вид вірусу на 70% заразніший.

Про мутований вірус заявили у грудні, проте перші випадки трапились ще у вересні.

Новий штам коронавірусу виявили уже у понад 20 країнах світу.



Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу