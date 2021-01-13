Президент Армении Армен Саркисян заразился британским штаммом COVID-19: что известно
Президент Армении Армен Саркисян инфицировался мутировавшим штаммом коронавируса. Сначала политик лечился амбулаторно в Лондоне, однако из-за осложнений его госпитализировали.
Саркисян – в больнице в Лондоне
В Лондоне Саркисян встречал Новый год вместе с семьей. В британской столице он и заболел. Об этом сообщает официальный сайт президента Армении.
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Из-за тяжелого течения болезни Саркисяна пришлось госпитализировать. У 67-летнего политика – высокая температура и двусторонняя пневмония.
Отметим, что еще в июне 2020 года коронавирусом заболел и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Главное о новом штамме коронавируса: кратко
- Впервые новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании.
- Власти страны утвердили, что этот вид вируса на 70% заразнее.
- О мутировавшем вирусе заявили в декабре, однако первые случаи произошли еще в сентябре.
- Новый штамм коронавируса обнаружили уже в более 20 странах мира.
Что известно о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала
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