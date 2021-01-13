Президент Армении Армен Саркисян инфицировался мутировавшим штаммом коронавируса. Сначала политик лечился амбулаторно в Лондоне, однако из-за осложнений его госпитализировали.

Саркисян – в больнице в Лондоне

В Лондоне Саркисян встречал Новый год вместе с семьей. В британской столице он и заболел. Об этом сообщает официальный сайт президента Армении.

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Из-за тяжелого течения болезни Саркисяна пришлось госпитализировать. У 67-летнего политика – высокая температура и двусторонняя пневмония.

Обратите внимание! Именно в Великобритании Саркисян перенес операцию на ноге.

Отметим, что еще в июне 2020 года коронавирусом заболел и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Главное о новом штамме коронавируса: кратко

Впервые новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании.

Власти страны утвердили, что этот вид вируса на 70% заразнее.

О мутировавшем вирусе заявили в декабре, однако первые случаи произошли еще в сентябре.

Новый штамм коронавируса обнаружили уже в более 20 странах мира.



Что известно о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала