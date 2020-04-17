Больной коронавирусом ректор духовной семинарии УПЦ МП попросил прощения

В Киевской духовной академии и семинарии, которая входит в состав УПЦ МП, обнаружили вспышку коронавируса. Ректор епископ Сильвестр публично попросил прощения у всех, кого он мог заразить.

Епископ написал в фейсбуке, что сдал ПЦР-тест после того, как мэр Киева Виталий Кличко дал указание начать полное тестирование на коронавирус в Киево-Печерской Лавре.

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Тест подтвердил, что священнослужитель Сильвестр заболел COVID-19. При этом ни на момент сдачи теста, ни сейчас у него нет никаких признаков острого респираторного заболевания. Температура также не превышает норму.

Епископ уверяет, что после объявления карантина в академии он пытался соблюдать все его правила.

Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Поэтому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения,

– написал он.

Заметим, что коронавирусом в семинарии УПЦ МП заболели по меньшей мере 16 студентов и 3 преподавателей. Однако количество инфицированных может увеличиться.

Лица, у которых выявлены болезни, находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Что известно о Киевской духовной семинарии?

Киевская духовная академия – высшее богословское учебное заведение УПЦ московского патриархата. Семинария осуществляет подготовку священнослужителей, преподавателей богословских учебных заведений и церковных ученых.



Академия расположена на территории Киево-Печерской лавры, где зафиксировали вспышку коронавируса (минимум 130 подтвержденных случаев и 2 смерти).