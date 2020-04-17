Больной коронавирусом ректор духовной семинарии УПЦ МП попросил прощения
В Киевской духовной академии и семинарии, которая входит в состав УПЦ МП, обнаружили вспышку коронавируса. Ректор епископ Сильвестр публично попросил прощения у всех, кого он мог заразить.
Епископ написал в фейсбуке, что сдал ПЦР-тест после того, как мэр Киева Виталий Кличко дал указание начать полное тестирование на коронавирус в Киево-Печерской Лавре.
Узнайте больше Ионинский монастырь УПЦ МП в Киеве закрывают на карантин
Тест подтвердил, что священнослужитель Сильвестр заболел COVID-19. При этом ни на момент сдачи теста, ни сейчас у него нет никаких признаков острого респираторного заболевания. Температура также не превышает норму.
Епископ уверяет, что после объявления карантина в академии он пытался соблюдать все его правила.
Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Поэтому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения,
– написал он.
Заметим, что коронавирусом в семинарии УПЦ МП заболели по меньшей мере 16 студентов и 3 преподавателей. Однако количество инфицированных может увеличиться.
Лица, у которых выявлены болезни, находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.
Что известно о Киевской духовной семинарии?
Киевская духовная академия – высшее богословское учебное заведение УПЦ московского патриархата. Семинария осуществляет подготовку священнослужителей, преподавателей богословских учебных заведений и церковных ученых.
Академия расположена на территории Киево-Печерской лавры, где зафиксировали вспышку коронавируса (минимум 130 подтвержденных случаев и 2 смерти).
Читайте также
-
Песчаные бури и пожары: в чем причина и какие последствия для экологиисегодня , 14:05
-
Закон о едином налоговом счете вступил в силу после вето Зеленского: деталисегодня , 10:56
-
Поправочный спам: это может закончиться катастрофой для миллионов украинцевсегодня , 11:30
-
Лукашенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: Мы идем по выбранному путисегодня , 14:24
-
Не паниковать, а мыслить стратегически. Как научиться зарабатывать во время карантинасегодня , 11:30
-
Из-за песчаной бури под Киевом произошло масштабное ДТП: погибли 4 человека – фотосегодня , 14:28