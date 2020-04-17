Хворий на коронавірус ректор духовної семінарії УПЦ МП попросив вибачення

У Київській духовній академії та семінарії, що входить до складу УПЦ МП, виявили спалах коронавірусу. Ректор єпископ Сильвестр публічно попросив вибачення у всіх, кого він міг заразити.

Єпископ написав у фейсбуці, що здав ПЛР-тест після того, як мер Києва Віталій Кличко наказав розпочати повне тестування на коронавірус у Києво-Печерській Лаврі.

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Тест підтвердив, що священнослужитель Сильвестр заховрів на COVID-19. При цьому ні на момент здачі тесту, ні зараз у нього немає ніяких ознак гострого респіраторного захворювання. Температура також не перевищує норму.

Єпископ запевняє, що після оголошення карантину в академії, він намагався дотримуватись всіх його правил.

Однак міг стати мимовільним джерелом зараження інших людей. І саме про це зараз переживаю. Тому, перш за все, я хочу попросити вибачення у всіх, для кого я міг стати джерелом зараження,

– написав він.

Зауважимо, що на коронавірус у семінарії УПЦ МП захворіло щонайменше 16 студентів на 3 викладачів. Однак кількість інфікованих може збільшитися.

Особи, у яких виявлено хворобу, перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.

Що відомо про Київську духовну семінарію?Київська духовна академія – вищий богословський навчальний заклад УПЦ московського патріархату. Семінарія здійснює підготовку священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів та церковних вчених.



Академія розташована на території Києво-Печерської лаври, де зафіксували спалах коронавірусу (щонайменше 130 підтверджених випадків та 2 смерті).