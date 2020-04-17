У духовній академії УПЦ МП у Києві також виявили коронавірус: захворіли 19 осіб
У Київській духовній академії та семінарії, що входить до складу УПЦ МП, на коронавірус захворіли щонайменше 19 осіб: 3 викладачі та 16 студентів. Однак кількість інфікованих може зрости.
Як повідомляє пресслужба духовної академії, такими є результати ПЛР-тестування. Його провели 14 квітня у гуртожитках Київської духовної академії та семінарії, відповідно до розпорядження мера Києва Віталія Кличка.
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"Увечері 16 квітня Академія отримала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру МОЗ, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладачі та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус. Письмове підтвердження цієї інформації очікуємо 17 квітня", – повідомили у семінарії.
Тут додали, що усі ці 19 осіб наразі перебувають на самоізоляції в гуртожитку Академії під наглядом медиків.
Також 15 квітня провели ПЛР-тестування у самій Київській духовній семінарії. Але його результати поки є невідомими.
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- Києво-Печерська лавра: зафіксовано 130 випадків зараження. Також відомо про смерть щонайменше 2 ченців. Одного із них – Нектарія – ховали гробарі у спецкостюмах, а труна служителя була в мішку. Але представники церкви все спростовують і кажуть, що у всіх – проста пнемонія. Наразі Лавра є закритою на карантин.
- Іониський монастир: відомо про щонайменше 3 випадки інфікування. Крім того, на початку квітня Іона Черепанов повідомив в про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. За його словами, симптоми застуди з'явилися за тиждень до встановлення діагнозу. Зараз Іониський монастир є також закритим на карантин.
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Станом на 17 квітня в Україні виявили 501 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, кількість хворих зросла до 4 662 – з них 125 пацієнтів померли, ще 246 хворим вдалося одужати.
У Києві за минулу добу зафіксували 61 новий випадок COVID-19. Загалом у столиці кількість інфікованих зросла до 705 осіб. На жаль, 12 людей померли, натомість 30 пацієнтів вилікувались.
Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу
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