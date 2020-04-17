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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У духовній академії УПЦ МП у Києві також виявили коронавірус: захворіли 19 осіб

      - Читать новость на русском
      Київська духовна академія УПЦ МП / Фейсбук Київської духовної академії

      У Київській духовній академії та семінарії, що входить до складу УПЦ МП, на коронавірус захворіли щонайменше 19 осіб: 3 викладачі та 16 студентів. Однак кількість інфікованих може зрости.

      Як повідомляє пресслужба духовної академії, такими є результати ПЛР-тестування. Його провели 14 квітня у гуртожитках Київської духовної академії та семінарії, відповідно до розпорядження мера Києва Віталія Кличка.

      Зверніть увагу Коронавірус у настоятеля лаври Павла офіційно підтвердили – можливо

      "Увечері 16 квітня Академія отримала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру МОЗ, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладачі та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус. Письмове підтвердження цієї інформації очікуємо 17 квітня", – повідомили у семінарії.

      Тут додали, що усі ці 19 осіб наразі перебувають на самоізоляції в гуртожитку Академії під наглядом медиків.

      Також 15 квітня провели ПЛР-тестування у самій Київській духовній семінарії. Але його результати поки є невідомими.

      До теми У київському Медмістечку 15 хворих на COVID-19 лікарів: нових пацієнтів не приймають

      В яких закладах УПЦ МП у Києві раніше підтверджували випадки COVID-19

      • Києво-Печерська лавра: зафіксовано 130 випадків зараження. Також відомо про смерть щонайменше 2 ченців. Одного із них – Нектарія – ховали гробарі у спецкостюмах, а труна служителя була в мішку. Але представники церкви все спростовують і кажуть, що у всіх – проста пнемонія. Наразі Лавра є закритою на карантин.
      • Іониський монастир: відомо про щонайменше 3 випадки інфікування. Крім того, на початку квітня Іона Черепанов повідомив в про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. За його словами, симптоми застуди з'явилися за тиждень до встановлення діагнозу. Зараз Іониський монастир є також закритим на карантин.

      Не лише Київ Коронавірус виявили у 5 священників: у 3 на Прикарпатті та 2 на Закарпатті

      Станом на 17 квітня в Україні виявили 501 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, кількість хворих зросла до 4 662 – з них 125 пацієнтів померли, ще 246 хворим вдалося одужати.

      У Києві за минулу добу зафіксували 61 новий випадок COVID-19. Загалом у столиці кількість інфікованих зросла до 705 осіб. На жаль, 12 людей померли, натомість 30 пацієнтів вилікувались. 


      Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 УПЦ МП Релігія
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