В духовной академии УПЦ МП в Киеве также обнаружили коронавирус: заболели 19 человек

В Киевской духовной академии и семинарии, что входит в состав УПЦ МП, коронавирусом заболели по меньшей мере 19 человек: 3 преподавателя и 16 студентов. Однако количество инфицированных может возрасти.

Как сообщает пресс-служба духовной академии, таковы результаты ПЦР-тестирования. Его провели 14 апреля в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии, согласно распоряжению мэра Киева Виталия Кличко.

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"Вечером 16 апреля Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Минздрава, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом. Письменное подтверждение этой информации ожидаем 17 апреля", – сообщили в семинарии.

Здесь добавили, что все эти 19 человек сейчас находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Также 15 апреля провели ПЦР-тестирования в самой Киевской духовной семинарии. Но его результаты пока неизвестны.

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