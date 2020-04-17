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      В духовной академии УПЦ МП в Киеве также обнаружили коронавирус: заболели 19 человек

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      Киевская духовная академия УПЦ МП / Фейсбук Киевской духовной академии

      В Киевской духовной академии и семинарии, что входит в состав УПЦ МП, коронавирусом заболели по меньшей мере 19 человек: 3 преподавателя и 16 студентов. Однако количество инфицированных может возрасти.

      Как сообщает пресс-служба духовной академии, таковы результаты ПЦР-тестирования. Его провели 14 апреля в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии, согласно распоряжению мэра Киева Виталия Кличко.

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      "Вечером 16 апреля Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Минздрава, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом. Письменное подтверждение этой информации ожидаем 17 апреля", – сообщили в семинарии.

      Здесь добавили, что все эти 19 человек сейчас находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

      Также 15 апреля провели ПЦР-тестирования в самой Киевской духовной семинарии. Но его результаты пока неизвестны.

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      Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины УПЦ МП Религия
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